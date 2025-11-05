Прем’єр Молдови зізнався, що на держпосаді зароблятиме набагато менше, ніж звик

Новопризначений прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну, який до цього десятиліттями займався бізнесом, зізнався, що на державній посаді буде мати набагато скромніші заробітки.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Мунтяну буде отримувати як прем’єр-міністр близько 20 тисяч леїв, що відповідає 1000 євро. До цієї суми додаються виплати на відрядження. У попереднього прем’єра за рік вони складали понад 162 тисячі леїв, тоді як річна заробітна плата – 243 тисячі леїв.

На запитання журналістів з цього приводу Александру Мунтяну сказав, що його влаштовує заробітна плата, але зізнався, що цього буде не вистачати на його звичний стиль життя.

"Усе добре, я "виживу". Потрібно буде обговорювати це з дружиною, але, думаю, доведеться використовувати наші заощадження", – зазначив Мунтяну.

Ідентичну заробітну плату отримував і попередній прем’єр Дорін Речан. Водночас деякі міністри отримували набагато більше. Так, віцепрем’єр з реінтеграції Олег Серебрян отримував близько 51 тисячі леїв, як і міністерка юстиції Вероника Михайлов-Морару, а міністр освіти отримував близько 44 тисячі леїв.

Нагадаємо, Мунтяну до призначення прем'єр-міністром останні 20 років жив в Україні та займався бізнесом.

Австрійський уряд влітку 2025 року домовився про "замороження" зарплат найвищих посадовців країни.

У Грузії з 2025 року заробітні плати депутатів подвоїлися, прем’єра – потроїлася.