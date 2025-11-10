У Франції відпустили кримського татарина, затриманого за ордером з РФ – Чубаров

У Франції звільнили й відпустили з країни кримського татарина, громадянина України Ільнура Шагаєва, раніше затриманого за запитом РФ через Інтерпол.

Про це у своєму Facebook повідомив народний депутат України, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, пише "Європейська правда".

Чубаров повідомив, що Шагаєва вже звільнили за рішенням французького суду і він 7 листопада повернувся в Ірландію, де має тимчасовий захист з усією родиною.

"Громадянин України Ільнур Шагаєв, затриманий 20 травня 2025 року у місті Шербур (Франція) в момент, коли разом із дружиною та дітьми сідав на паром до Ірландії, де сім’я Шагаєвих має статус тимчасового захисту, після тривалих юридичних розглядів був звільнений рішенням Вищого апеляційного суду Франції", – повідомив Чубаров, додавши, що сьогодні особисто спілкувався телефоном із Шагаєвим.

Він нагадав, що причиною затримання був запит російських органів до Інтерполу з надуманими звинуваченнями у тероризмі, що є у Росії стандартною практикою для репресій проти кримських татар.

"Завдяки колосальним зусиллям МЗС України та дипломатів посольства України у Франції, які супроводжували справу на всіх її етапах, судовий процес завершився повним виправданням Ільнура Шагаєва. Ба більше, Вищий апеляційний суд Франції визнав, що дії правоохоронних органів Франції щодо Ільнура Шагаєва в окремих, але суттєвих аспектах, порушували чинні норми національного законодавства", – зазначив Чубаров.

Він деталізував, що Шагаєв зумів вийти з депортаційного табору ще 22 жовтня, але залишив Францію лише 7 листопада, після завершення всіх процедур і оформлення необхідних документів.

