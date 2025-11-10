Во Франции освободили и отпустили из страны крымского татарина, гражданина Украины Ильнура Шагаева, ранее задержанного по запросу РФ через Интерпол.

Об этом в своем Facebook сообщил народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, пишет "Европейская правда".

Чубаров сообщил, что Шагаева уже освободили по решению французского суда и он 7 ноября вернулся в Ирландию, где имеет временную защиту со всей семьей.

"Гражданин Украины Ильнур Шагаев, задержанный 20 мая 2025 года в городе Шербур (Франция) в момент, когда вместе с женой и детьми садился на паром в Ирландию, где семья Шагаевых имеет статус временной защиты, после длительных юридических разбирательств был освобожден решением Высшего апелляционного суда Франции", – сообщил Чубаров, добавив, что сегодня лично общался по телефону с Шагаевым.

Он напомнил, что причиной задержания был запрос российских органов в Интерпол с надуманными обвинениями в терроризме, что является в России стандартной практикой для репрессий против крымских татар.

"Благодаря колоссальным усилиям МИД Украины и дипломатов посольства Украины во Франции, которые сопровождали дело на всех его этапах, судебный процесс завершился полным оправданием Ильнура Шагаева. Более того, Высший апелляционный суд Франции признал, что действия правоохранительных органов Франции в отношении Ильнура Шагаева в отдельных, но существенных аспектах, нарушали действующие нормы национального законодательства", – отметил Чубаров.

Он детализировал, что Шагаев сумел выйти из депортационного лагеря еще 22 октября, но покинул Францию только 7 ноября, после завершения всех процедур и оформления необходимых документов.

