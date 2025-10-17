Туск задоволений рішенням суду щодо підозрюваного у підриві "Північних потоків" українця

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск схвально прокоментував рішення суду, який не погодився на екстрадицію до Німеччини підозрюваного у підриві газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2" Володимира Ж. і скасував його тимчасовий арешт.

Про це польський прем’єр написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Туск зазначив, що польський суд "правильно зробив", відмовивши в екстрадиції українця.

"Польський суд відмовив у видачі Німеччині українця, підозрюваного у підриві "Північного потоку-2", і звільнив його з-під варти. І правильно зробив. Справа закрита", – підкреслив він.

Повідомляли, що окружний суд у Варшаві не погодився видати підозрюваного у підриві газопроводів Володимира Ж. німецькій стороні і скасував його тимчасовий арешт.

Нагадаємо, українця Володимира Ж. затримали в польському Прушкуві 30 вересня на підставі німецького європейського ордера на арешт у справі про вибухи на газогонах "Північні потоки".

Судячи з усього, йдеться про Володимира Журавльова, ордер на арешт якого Німеччина видала у червні 2024 року.

Крім того, Верховний суд Італії у середу скасував рішення про екстрадицію українця Сергія Кузнєцова до Німеччини, де йому інкримінують причетність до підриву російських газогонів "Північні потоки".