Справа "Північних потоків": омбудсмен заявив про критичний стан затриманого в Італії українця

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про різке погіршення стану здоров'я українця Сергія Кузнєцова, який перебуває під вартою в Італії за підозрою у причетності до підриву газопроводів "Північний потік".

Про це Лубінець написав у своїх соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Український омбудсмен провів зустріч із дружиною затриманого в Італії українця Галиною.

"Жінка розповіла, що Сергій продовжує голодування та має критичний стан здоров’я. Саме тому ця ситуація вимагає негайних дій і я взяв її під особистий контроль", – наголосив він.

У зв’язку із цим Лубінець направив офіційні листи до Міністерства закордонних справ України, Міністерства юстиції Італії, віцепрезидентки Європарламенту Піни Пічерно, омбудсмена Італії та регіону Лаціо Маріно Фарделлі, національного гаранта прав осіб, позбавлених особистої свободи (це установа, яка здійснює захист прав утримуваних у місцях несвободи в Італії).

Наприкінці жовтня суд Болоньї постановив екстрадувати українця до Німеччини на вимогу місцевої прокуратури. Захист подав апеляцію до Верховного суду, який повинен винести рішення протягом місяця.

Після цього наприкінці листопада Кузнєцов оголосив голодування.

Згідно із заявою, опублікованою німецькою прокуратурою в серпні, Кузнєцов був членом групи осіб, які встановили вибухові пристрої на трубопроводах поблизу данського острова Борнгольм у Балтійському морі.

Йому висунули звинувачення у змові з метою спричинення вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні важливих споруд.