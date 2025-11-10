"Правда переможе": Саркозі прокоментував своє звільнення з вʼязниці

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі, якого у понеділок звільнили з вʼязниці, подякував соратникам за підтримку та наполіг на своїй невинуватості.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Саркозі розповів, що вже перебуває з родиною, і подякував "усім, хто писав мені, підтримував і захищав мене".

"Право було застосовано. Тепер я готуватиму апеляцію. Вся моя енергія спрямована на єдину мету – довести свою невинність. Правда переможе. Це очевидно, і життя вчить цьому", – додав експрезидент Франції.

Нагадаємо, Ніколя Саркозі з кінця жовтня утримувався у паризькій в'язниці "Ля Санте" після засудження у справі про фінансування його президентської кампанії 2007 року з боку Лівії.

У понеділок суд задовольнив прохання Саркозі про звільнення з в'язниці до розгляду апеляції.

