"Правда победит": Саркози прокомментировал свое освобождение из тюрьмы

Бывший президент Франции Николя Саркози, которого в понедельник освободили из тюрьмы, поблагодарил соратников за поддержку и настаивал на своей невиновности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Саркози рассказал, что уже находится с семьей, и поблагодарил "всех, кто писал мне, поддерживал и защищал меня".

"Право было применено. Теперь я буду готовить апелляцию. Вся моя энергия направлена на единственную цель – доказать свою невиновность. Правда победит. Это очевидно, и жизнь учит этому", – добавил экс-президент Франции.

Напомним, Николя Саркози с конца октября удерживался в парижской тюрьме "Ля Санте" после осуждения по делу о финансировании его президентской кампании 2007 года со стороны Ливии.

В понедельник суд удовлетворил просьбу Саркози об освобождении из тюрьмы до рассмотрения апелляции.

