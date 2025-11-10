Укр Рус Eng

У Франції суд задовольнив прохання Саркозі про звільнення з в'язниці до розгляду апеляції

Новини — Понеділок, 10 листопада 2025, 14:55 — Уляна Кричковська

У понеділок, 10 листопада, суд задовольнив прохання колишнього президента Франції Ніколя Саркозі про звільнення з в'язниці до розгляду апеляції.

Про це пише Le Figaro, передає "Європейська правда".

Суд постановив, що "продовження попереднього ув'язнення не є виправданим".

Відтак суд вирішив, що колишній президент буде перебувати під судовим наглядом, до якого входитиме заборона на виїзд з Франції. 

Очікується, що він покине в'язницю "Ля-Санте" у понеділок, 10 листопада.

Водночас суд заборонив Саркозі контактувати з міністром юстиції Жеральдом Дарманеном. Останній відвідав його у в'язниці 29 жовтня.

Через кілька хвилин після оголошення рішення адвокат Саркозі назвав рішення суду "нормальним застосуванням кримінально-процесуального кодексу".

"Наступним кроком буде апеляційний процес. Наше завдання з Саркозі – підготуватися до апеляційного слухання", – додав він.

70-річний колишній президент-консерватор був визнаний винним у злочинній змові з метою отримання коштів на свою президентську кампанію 2007 року від покійного диктатора Муаммара Каддафі через його близьких помічників. 

З нього були зняті всі інші звинувачення, в тому числі в корупції та отриманні незаконного фінансування передвиборчої кампанії.

Нагадаємо, Ніколя Саркозі з кінця жовтня утримується у паризькій в'язниці "Ля Санте" після засудження у справі про фінансування його президентської кампанії 2007 року з боку Лівії.

Читайте також: В'язниця для президента: як вирок Саркозі змінює політичні розклади у Франції.

