Міністр оборони Швеції про Північну Європу і Балтію: "Ми або разом вигребемо, або потонемо"

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон зазначив, що країнам Північної Європи та Балтії потрібно максимально співпрацювати в оборонній сфері, тому що у безпекових питаннях вони "в одному човні".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю литовському мовнику LRT.

Йонсона запитали про слова прем’єра Швеції Ульфа Крістерссона, що країни Північної Європи мають стати "найбільш інтегрованим регіоном у світі", у тому числі з точки зору оборони, та запитали, чи бачать у Швеції Балтію частиною цього регіону.

Йонсон відповів ствердно та зазначив, що це вже можна бачити і на діях – у Латвії чергує шведська механізована бригада, у Польщі патрулюють шведські винищувачі Gripen, між країнами регіону йде активна співпраця у межах НАТО.

"Я бачу увесь нордично-балтійський регіон як одну "оперативну зону". Тож ми або разом вигребемо, або разом потонемо", – сказав міністр.

Його також спитали, чи вважає він достатньою реакцію НАТО на гібридні провокації Росії, які можна було спостерігати останнім часом.

Йонсон сказав, що вважає її хорошою – зокрема, у випадку вторгнення російських "Гербер" у небо Польщі, після чого запустили операцію "Східний вартовий".

"Якщо подивитися на операцію "Балтійський вартовий", яка триває у Балтійському морі – ми бачимо хороші результати… Ми не бачили ніяких нещодавніх інцидентів чи атак з пошкодженням підводної інфраструктури. У відповідь на дії РФ потрібні і політичні заяви, і військові заходи. Звісно, з розвитком технологій Росія адаптується, вчиться зі свого досвіду в Україні. Ми повинні бути швидкими й гнучкими, технічно спроможними реагувати на нові інструменти, які використовує Росія", – зазначив міністр.

Нагадаємо, у жовтні Швеція та Україна анонсували масштабну угоду про купівлю для Повітряних сил України до 150 шведських винищувачів Gripen, що передбачає часткову локалізацію виробництва в Україні.

В Міноборони України кажуть, що орієнтовні терміни запуску заводу в Україні – 2033 рік, але літаки почнуть надходити значно раніше.

Також за підсумками останніх переговорів зі Швецією анонсували створення в Україні спільного хабу оборонних інновацій.