Министр обороны Швеции о Северной Европе и Балтии: "Мы либо вместе выгребем, либо утонем"

Министр обороны Швеции Пол Йонсон отметил, что странам Северной Европы и Балтии нужно максимально сотрудничать в оборонной сфере, потому что в вопросах безопасности они "в одной лодке".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью литовскому вещателю LRT.

Йонсона спросили о словах премьера Швеции Ульфа Кристерссона, что страны Северной Европы должны стать "наиболее интегрированным регионом в мире", в том числе с точки зрения обороны, и спросили, видят ли в Швеции Балтию частью этого региона.

Йонсон ответил утвердительно и отметил, что это уже можно видеть и на действиях – в Латвии дежурит шведская механизированная бригада, в Польше патрулируют шведские истребители Gripen, между странами региона идет активное сотрудничество в рамках НАТО.

"Я вижу весь нордично-балтийский регион как одну "оперативную зону". Поэтому мы или вместе выгребем, или вместе утонем", – сказал министр.

Его также спросили, считает ли он достаточной реакцию НАТО на гибридные провокации России, которые можно было наблюдать в последнее время.

Йонсон сказал, что считает ее хорошей – в частности, в случае вторжения российских "Гербер" в небо Польши, после чего запустили операцию "Восточный страж".

"Если посмотреть на операцию "Балтийский часовой", которая продолжается в Балтийском море – мы видим хорошие результаты... Мы не видели никаких недавних инцидентов или атак с повреждением подводной инфраструктуры. В ответ на действия РФ нужны и политические заявления, и военные меры. Конечно, с развитием технологий Россия адаптируется, учится из своего опыта в Украине. Мы должны быть быстрыми и гибкими, технически способными реагировать на новые инструменты, которые использует Россия", – отметил министр.

Напомним, в октябре Швеция и Украина анонсировали масштабное соглашение о покупке для Воздушных сил Украины до 150 шведских истребителей Gripen, что предусматривает частичную локализацию производства в Украине.

В Минобороны Украины говорят, что ориентировочные сроки запуска завода в Украине – 2033 год, но самолеты начнут поступать значительно раньше.

Также по итогам последних переговоров со Швецией анонсировали создание в Украине совместного хаба оборонных инноваций.