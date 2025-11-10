ЗМІ: Швейцарія сподівається незабаром укласти торгову угоду зі США

Швейцарія близька до укладання угоди про встановлення 15-відсоткового тарифу на свій експорт до США – у понад два рази нижче, ніж нині.

Як пише "Європейська правда", про це дізналось агентство Bloomberg від проінформованих джерел.

За інформацією Bloomberg, угода щодо тарифів між США та Швейцарією може бути укладена "протягом найближчих двох тижнів". Джерела агентства водночас додали, що переговори все ще можуть зірватися.

На початку серпня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 39-відсоткового тарифу на швейцарський імпорт – суттєво вище, ніж, приміром, для Європейського Союзу.

Це оголошення застало Швейцарію зненацька: країна вважала, що їй вдалось домовитись про вигідніші умови торгівлі зі Штатами.

Як наслідок, деякі швейцарські компанії одразу призупинили експорт своєї продукції до США, а експорт швейцарських годинників до США у вересні обвалився на понад 50%.

Водночас в останні тижні американські та швейцарські посадовці оптимістично оцінюють торговельні перемовини.