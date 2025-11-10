СМИ: Швейцария надеется в скором времени заключить торговое соглашение с США

Швейцария близка к заключению соглашения об установлении 15-процентного тарифа на свой экспорт в США – более чем в два раза ниже, чем сейчас.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно агентству Bloomberg от информированных источников.

По информации Bloomberg, соглашение о тарифах между США и Швейцарией может быть заключено "в течение ближайших двух недель". Источники агентства при этом добавили, что переговоры все еще могут сорваться.

В начале августа президент США Дональд Трамп объявил о введении 39-процентного тарифа на швейцарский импорт – существенно выше, чем, например, для Европейского Союза.

Это объявление застало Швейцарию врасплох: страна считала, что ей удалось договориться о более выгодных условиях торговли с Штатами.

В результате некоторые швейцарские компании сразу приостановили экспорт своей продукции в США, а экспорт швейцарских часов в США в сентябре обвалился более чем на 50%.

В то же время в последние недели американские и швейцарские чиновники оптимистично оценивают торговые переговоры.