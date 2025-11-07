Глава Мінекономіки Швейцарії мав "конструктивну" розмову з торговим представником США

Міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін заявив, що він провів "дуже конструктивну" розмову з торговим представником США Джеймісоном Гріром.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як відомо, Швейцарія прагне знизити мита в розмірі 39%, введені президентом Дональдом Трампом на її експорт до США.

"Чудова динаміка в наших двосторонніх відносинах", – заявив Пармелін після розмови з Гріром, під час якої обговорювалися, зокрема, питання торгівлі та інвестицій.

Варто зауважити, що Грір нещодавно заявив, що потенційна угода зі Швейцарією може стимулювати виробництво в США.

Зазначимо, Швейцарія була приголомшена запровадженням щодо неї набагато вищих тарифів (39%), аніж щодо ЄС та багатьох інших торгових партнерів США. На тлі цього в країні лунали заклики відмовитися від закупівлі винищувачів F-35, які, на додачу, коштуватимуть на $1,6 млрд більше, ніж початково очікувалося.

Деякі швейцарські компанії одразу призупинили експорт своєї продукції до США.

Також після запровадження Сполученими Штатами драконівського тарифу на товари зі Швейцарії експорт швейцарських годинників до США у вересні обвалився на понад 50%.