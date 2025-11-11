Трамп готовий зменшити тарифи для Індії після скорочення імпорту нафти РФ

Американський президент Дональд Трамп заявив про готовність знизити мита для Індії, оскільки країна суттєво скоротила закупівлі російської нафти.

Про це Трамп сказав під час церемонії складання присяги послом Індії, пише "Європейська правда".

У Трампа запитали, чи готовий він розглянути можливість зниження поточного тарифу для Індії, на що американський президент відповів, що наразі в країни високі тарифи через російську нафту.

"Вони призупинили закупівлі й значно зменшили імпорт. Так, ми збираємося знизити тарифи", – сказав Трамп.

На уточнювальне запитання, про яке саме зниження йдеться, Трамп відповів, що "на якомусь етапі" США зменшать їх.

Російська нафта була одним з головних подразників для Трампа в тривалих торгових переговорах з Індією – половина його 50-відсоткових мит на індійські товари є відповіддю на ці закупівлі. Уряд США заявив, що доходи від нафти фінансують війну Росії в Україні.

Нещодавно Трамп вже казав, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив його, що більше не купуватиме російську нафту.

Пізніше він заявляв, що Індія припинить купувати російську нафту, попередивши, що Нью-Делі продовжуватиме сплачувати "значні" мита, якщо не зробить цього.

Наприкінці жовтня писали, що нафтопереробні заводи державної власності в Індії з’ясовують, чи їхні поточні контракти з російськими компаніями не будуть суперечити новим санкціям США проти "Роснєфті" та "Лукойла".