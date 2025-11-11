Трамп готов снизить тарифы для Индии после сокращения импорта нефти из РФ

Американский президент Дональд Трамп заявил о готовности снизить пошлины для Индии, поскольку страна существенно сократила закупки российской нефти.

Об этом Трамп сказал во время церемонии принесения присяги послом Индии, пишет "Европейская правда".

У Трампа спросили, готов ли он рассмотреть возможность снижения текущего тарифа для Индии, на что американский президент ответил, что сейчас в стране высокие тарифы из-за российской нефти.

"Они приостановили закупки и значительно сократили импорт. Да, мы собираемся снизить тарифы", – сказал Трамп.

На уточняющий вопрос, о каком именно снижении идет речь, Трамп ответил, что "на каком-то этапе" США уменьшат их.

Российская нефть была одним из главных раздражителей для Трампа в длительных торговых переговорах с Индией – половина его 50-процентных пошлин на индийские товары является ответом на эти закупки. Правительство США заявило, что доходы от нефти финансируют войну России в Украине.

Недавно Трамп уже говорил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его, что больше не будет покупать российскую нефть.

Позже он заявлял, что Индия прекратит покупать российскую нефть, предупредив, что Нью-Дели будет продолжать платить "значительные" пошлины, если не сделает этого.

В конце октября писали, что нефтеперерабатывающие заводы государственной собственности в Индии выясняют, не будут ли их текущие контракты с российскими компаниями противоречить новым санкциям США против "Роснефти" и "Лукойла".