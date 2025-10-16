Трамп: Індія перестане купувати нафту в Росії

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Індія більше не купуватиме російську нафту.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті, цитує Politico, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив його, що Нью-Делі не буде більше закуповувати нафту Росії.

"Я був незадоволений тим, що Індія купувала нафту, і [прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді] сьогодні запевнив мене, що вони не купуватимуть нафту в Росії. Це великий крок", – сказав американський президент.

Трамп сказав, що Моді не може зробити це одразу, адже "це трохи тривалий процес", але запевнив – "він скоро завершиться".

Як відомо, Трамп критикує Індію за купівлю російської нафти, кажучи, що вона фінансує війну глави Кремля Владіміра Путіна проти України.

Варто зазначити, що наприкінці серпня набули чинності нищівні тарифи США у 50% на індійські товари, запроваджені Трампом через закупівлю цією країною російської нафти.

Нью-Делі захищає свої зв’язки з Москвою та називає дії США "несправедливими, невиправданими та необґрунтованими".

15 жовтня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати готові взаємодіяти з іншими країнами G7 з метою нарощування тиску на Росію.