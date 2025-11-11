У Брюсселі 11 листопада відбудеться Рада Україна-НАТО за участю віцепрем’єра Качки

У вівторок, 11 листопада, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбудеться засідання Ради Україна-НАТО, у якому візьме участь віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив інформований посадовець НАТО, який побажав залишитися анонімним.

Рада Україна-НАТО заслухає інформацію від українського віцепрем’єра Качки у Брюсселі у вівторок.

"Відбудеться засідання Ради НАТО-Україна за участю віцепрем’єр-міністра України пана Качки. Це є частиною регулярних зустрічей, які проводяться з українськими посадовцями", – заявив співрозмовник "Європейської правди".

Посадовець НАТО не повідомив жодних інших подробиць.

Варто зауважити, що засідання Ради Україна-НАТО 11 листопада не було анонсоване для ЗМІ і наразі не передбачає жодних пресзаходів.

Як повідомляла "Європейська правда", президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США "більше не витрачають кошти" на фінансування України, а навпаки почали отримувати кошти за рахунок продажу зброї НАТО для подальшої передачі українській армії.

Нагадаємо, у межах програми PURL, започаткованої Трампом і генсеком НАТО Марком Рютте в липні 2025 року, союзники НАТО купують американську зброю для України.

Внески країн НАТО в ініціативу PURL вже досягли понад $2,8 млрд.