В Брюсселе 11 ноября состоится заседание Совета Украина–НАТО с участием вице-премьера Качки

Во вторник, 11 ноября, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится заседание Совета Украина–НАТО, в котором примет участие вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщил осведомлённый чиновник НАТО, пожелавший остаться анонимным.

Совет Украина–НАТО заслушает информацию от украинского вице-премьера Качки в Брюсселе во вторник.

"Состоится заседание Совета НАТО–Украина с участием вице-премьер-министра Украины г-на Качки. Это часть регулярных встреч, которые проводятся с украинскими должностными лицами", – сообщил собеседник "Европейской правды".

Чиновник НАТО не сообщил никаких других подробностей.

Следует отметить, что заседание Совета Украина–НАТО 11 ноября не было анонсировано для СМИ и пока не предусматривает никаких пресс-мероприятий.

Как сообщала "Европейская правда", президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США "больше не тратят средства" на финансирование Украины, а наоборот начали получать деньги за счёт продажи оружия НАТО для дальнейшей передачи украинской армии.

Напомним, в рамках программы PURL, инициированной Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте в июле 2025 года, союзники НАТО покупают американское оружие для Украины.

Взносы стран-партнеров в инициативу PURL уже достигли более $2,8 млрд.