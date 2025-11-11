Сильні зливи на грецькому Лесбосі призвели до підтоплень

Нічна злива, яка за кілька годин вилила на грецький Лесбос понад 110 см опадів, затопила будинки і підприємства на заході острова в Егейському морі і змусила місцеву владу закрити низку шкіл у вівторок вранці для проведення перевірок і ремонтних робіт.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Райони Каллоні і Скала, схоже, найбільше постраждали після розливу двох річок, причому жителі описують кількість води, що впала на острів, як "безпрецедентну".

фото з соцмереж

Рішення про закриття всіх шкіл на заході Лесбосу "було прийнято як запобіжний захід через інтенсивні і тривалі зливи, що накрили значну частину острова, які спричинили перебої в дорожньому русі і підвищили ризик подорожей для учнів і вчителів", – йдеться в повідомленні місцевої влади.

Вони також порадили жителям утриматися від "непотрібних поїздок", поки не буде проведена повна оцінка шкоди, завданої дорожній мережі.

У результаті підтоплення болгарського курортного міста Єленіте на початку жовтня загинули щонайменше троє людей.

Перед цим сильні зливи накрили Балеарські острови Іспанії, затопивши дороги, перервавши роботу громадського транспорту і змусивши владу тримати школярів у класах заради їхньої безпеки.