Сильні зливи на грецькому Лесбосі призвели до підтоплень
Новини — Вівторок, 11 листопада 2025, 09:54 —
Нічна злива, яка за кілька годин вилила на грецький Лесбос понад 110 см опадів, затопила будинки і підприємства на заході острова в Егейському морі і змусила місцеву владу закрити низку шкіл у вівторок вранці для проведення перевірок і ремонтних робіт.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.
Райони Каллоні і Скала, схоже, найбільше постраждали після розливу двох річок, причому жителі описують кількість води, що впала на острів, як "безпрецедентну".
Рішення про закриття всіх шкіл на заході Лесбосу "було прийнято як запобіжний захід через інтенсивні і тривалі зливи, що накрили значну частину острова, які спричинили перебої в дорожньому русі і підвищили ризик подорожей для учнів і вчителів", – йдеться в повідомленні місцевої влади.
Вони також порадили жителям утриматися від "непотрібних поїздок", поки не буде проведена повна оцінка шкоди, завданої дорожній мережі.
У результаті підтоплення болгарського курортного міста Єленіте на початку жовтня загинули щонайменше троє людей.
Перед цим сильні зливи накрили Балеарські острови Іспанії, затопивши дороги, перервавши роботу громадського транспорту і змусивши владу тримати школярів у класах заради їхньої безпеки.