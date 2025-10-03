Негода на болгарському курорті: троє загиблих

У результаті підтоплення болгарського курортного міста Еленіте у пʼятницю загинули щонайменше троє людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BTA.

За словами міністра внутрішніх справ Болгарії Даніеля Мітова, в результаті негоди в Еленіте загинув чоловік та двоє рятувальників.

Громадянин, який не був рятувальником, загинув на першому поверсі будівлі після першої хвилі підтоплення. Рятувальникам вдалося витягнути інших людей з будівлі, але цей чоловік був знайдений мертвим.

За словами Мітова, точна причина смерті буде встановлена після експертизи.

Один із двох рятувальників, які загинули, був співробітником прикордонної поліції, а інший – оператором екскаватора, який запропонував свою допомогу. Глава болгарського МВС висловив співчуття родичам загиблих.

Болгарська прибережна область Бургас, а також інші частини Болгарії, оголосили надзвичайний стан через зливи, які завдали серйозної шкоди інфраструктурі.

Раніше цього тижня сильні зливи накрили Балеарські острови Іспанії, затопивши дороги, перервавши роботу громадського транспорту і змусивши владу тримати школярів у класах заради їхньої безпеки.

Минулого тижня внаслідок сильних дощів у деяких районах італійського Мілана сталися повені, а в одній з провінцій – зсуви ґрунту.