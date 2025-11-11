Сильные ливни на греческом Лесбосе привели к подтоплениям

Ночной ливень, который за несколько часов вылил на греческий Лесбос более 110 см осадков, затопил дома и предприятия на западе острова в Эгейском море и заставил местные власти закрыть ряд школ во вторник утром для проведения проверок и ремонтных работ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Районы Каллони и Скала, похоже, больше всего пострадали после разлива двух рек, причем жители описывают количество воды, выпавшей на остров, как "беспрецедентное".

фото из соцсетей

Решение о закрытии всех школ на западе Лесбоса "было принято в качестве меры предосторожности из-за интенсивных и продолжительных ливней, накрывших значительную часть острова, которые вызвали перебои в дорожном движении и повысили риск путешествий для учащихся и учителей", – говорится в сообщении местных властей.

Они также посоветовали жителям воздержаться от "ненужных поездок", пока не будет проведена полная оценка ущерба, нанесенного дорожной сети.

В результате подтопления болгарского курортного города Елените в начале октября погибли по меньшей мере три человека.

Перед этим сильные ливни накрыли Балеарские острова Испании, затопив дороги, прервав работу общественного транспорта и заставив власти держать школьников в классах ради их безопасности.