Глава МВС Словаччини Матуш Шутай Ешток програв суд шести слідчим антикорупційного підрозділу, які поскаржились на нього за образи і відсторонення від роботи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Aktuality.

Голова коаліційної партії "Голос" Матуш Шутай Ешток порівняв групу з шести слідчих, які розслідували корупцію високого рівня серед посадовців керівної партії Smer, з вбивцею Мікулашем Чернаком. Коли на нього подали до суду, він не приймав пошту і не відповідав на виклики до суду. Тепер він програв справу.

Шутай Ешток називав поліцейських злочинцями, мафіозі, писав про них як про ковбоїв, які перекручують правосуддя, зграю головорізів і кумів.

Згідно з висновками суду, він повинен виплатити значну суму кожному з шести поліцейських. Ян Чурілла, Павол Дюрка, Штефан Машин, Мілан Сабота, Браніслав Дунчко і Роберт Магула повинні отримати від міністра внутрішніх справ по 15 тисяч євро, що в цілому становить 90 тисяч євро.

Окрім виплати компенсації, Матуш Шутай Ешток повинен також публічно перепросити. Текст має бути опублікований на Facebook, де він також написав свій початковий статус.

"Відповідач зобов'язаний зберігати ці вибачення протягом усього часу існування цього профілю", – написав суддя в рішенні.

У статусі від квітня цього року голова "Голосу" пов'язав слідчих із засудженим вбивцею і босом злочинного світу Мікулашем Чернаком.

"У нашому суспільстві з'явилася сучасна і вкрай небезпечна тенденція: виправдовувати злочинців, які свідомо порушували закон, катували людей, вбивали... Сьогодні з таких людей намагаються зробити мучеників, навіть героїв", – написав він.

Саме міністр внутрішніх справ від партії "Голос" після вступу на посаду відсторонив правоохоронців від роботи. Він відсторонив їх від виконання службових обов'язків, тому вони не можуть працювати з осені 2023 року, отримують мінімальну заробітну плату і повинні в робочий час перебувати лише вдома.

Зазначимо, останні опитування громадської думки свідчать, що жоден член кабінету прем'єра Словаччини Роберта Фіцо не користується більшою довірою населення, ніж недовірою.

Нещодавно Фіцо розповідав, що хоче мати хороші відносини з усіма країнами, хто зацікавлений ладнати зі Словаччиною, зокрема і з Україною, і з Росією.