Глава МВД Словакии Матуш Шутай Эшток проиграл суд шести следователям антикоррупционного подразделения, которые пожаловались на него за оскорбления и отстранение от работы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Aktuality.

Председатель коалиционной партии "Голос" Матуш Шутай Эшток сравнил группу из шести следователей, которые расследовали коррупцию высокого уровня среди должностных лиц правящей партии Smer, с убийцей Микулашем Чернаком. Когда на него подали в суд, он не принимал почту и не отвечал на вызовы в суд. Теперь он проиграл дело.

Шутай Эшток называл полицейских преступниками, мафиози, писал о них как о ковбоях, которые извращают правосудие, шайке головорезов и кумовьев.

Согласно выводам суда, он должен выплатить значительную сумму каждому из шести полицейских. Ян Чурилла, Павол Дюрка, Штефан Машин, Милан Сабота, Бранислав Дунчко и Роберт Магула должны получить от министра внутренних дел по 15 тысяч евро, что в общей сложности составляет 90 тысяч евро.

Кроме выплаты компенсации, Матуш Шутай Эшток должен также публично извиниться. Текст должен быть опубликован на Facebook, где он также написал свой первоначальный статус.

"Ответчик обязан сохранять эти извинения в течение всего времени существования этого профиля", – написал судья в решении.

В статусе от апреля этого года глава "Голоса" связал следователей с осужденным убийцей и боссом преступного мира Микулашем Чернаком.

"В нашем обществе появилась современная и крайне опасная тенденция: оправдывать преступников, которые сознательно нарушали закон, пытали людей, убивали... Сегодня из таких людей пытаются сделать мучеников, даже героев", – написал он.

Именно министр внутренних дел от партии "Голос" после вступления в должность отстранил правоохранителей от работы. Он отстранил их от выполнения служебных обязанностей, поэтому они не могут работать с осени 2023 года, получают минимальную заработную плату и должны в рабочее время находиться только дома.

Отметим, последние опросы общественного мнения свидетельствуют, что ни один член кабинета премьера Словакии Роберта Фицо не пользуется большим доверием населения, чем недоверием.

Недавно Фицо рассказывал, что хочет иметь хорошие отношения со всеми странами, кто заинтересован ладить со Словакией, в том числе и с Украиной, и с Россией.