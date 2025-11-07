Опитування показало велику недовіру до всіх членів уряду Словаччини
Жоден член кабінету прем'єра Словаччини Роберта Фіцо не користується більшою довірою населення, ніж недовірою.
Такі результати опитування агентства Focus, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.
Негативне сприйняття населенням ключових словацьких урядовців поглиблюється.
Якщо в липневому опитуванні показники деяких міністрів були навколо 40-відсоткового порогу довіри, то в жовтні його не перевищив ніхто. Рейтинг довіри очолюють міністр праці Ерік Томаш та голова транспортного відомства Йожеф Раж, але навіть їм не довіряє переважна більшість опитаних.
Томашу довіряють 38% респондентів. За ним слідує Раж з 37%. Опитування показує, що навіть ці "найпопулярніші" члени уряду користуються значною недовірою. Міністру праці не довіряють 57% респондентів, а очільнику Міністерства транспорту – 51%.
Порівняно з липневими даними, коли Ражу не довіряли 48%, це погіршення навіть для найбільш популярного міністра Smer. Трійку лідерів за рівнем довіри замикає міністр економіки Деніса Сакова (32% довіри та 61% недовіри).
Найвищий рівень недовіри серед словаків продовжує залишатися серед кандидатів, пов'язаних зі Словацькою національною партією (SNS). Рейтинг недовіри очолює міністр туризму і спорту Рудольф Гуляк (балотувався на виборах від SNS, на посаду міністра був висунутий прем'єр-міністром Робертом Фіцо. – Ред.), якому висловили недовіру 75% респондентів (довіряють йому лише 17%).
Міністр культури Мартіна Шимковичова також сприймається значно негативніше – їй не довіряє 71% респондентів.
Найменше довіряють міністру інвестицій та регіонального розвитку Самуелю Мігалу. З довірою лише 15% він опинився в самому низу рейтингу популярності, а не довіряють йому 72% людей.
Опитування показує високий рівень недовіри серед жителів навіть до найвищих посадових осіб держави. Прем'єр-міністру Роберту Фіцо довіряють 28% людей, тоді як 69% населення не довіряють йому. Схожа ситуація і з керівниками силових відомств. 70% опитаних не довіряють міністру оборони Роберту Каліняку, а 66% – міністру внутрішніх справ Матушу Шутаю Ештоку.
Загалом, дані свідчать про те, що уряд в цілому стикається з масовою кризою довіри, оскільки жоден з міністрів Фіцо не має позитивної оцінки, яка б переважала над негативною.
Опитування громадської думки було проведене агентством Focus з 13 по 21 жовтня 2025 року на основі вибірки з 1028 респондентів.
Головна лівоцентристська політична сім'я Європи раніше вигнала партію прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.
Раніше Роберт Фіцо розповів, що хоче мати хороші відносини з усіма країнами, хто зацікавлений ладнати зі Словаччиною, зокрема і з Україною, і з Росією.