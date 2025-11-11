Греція відновила переговори з Ізраїлем в рамках системи оборони "Щит Ахіллеса"

Греція відновила переговори з Ізраїлем щодо придбання декількох сучасних систем протиповітряної оборони в рамках своєї багаторівневої мережі оборони, відомої як "Щит Ахіллеса".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Розморожування переговорів відкриває шлях до ймовірної закупівлі трьох систем ізраїльського виробництва, які замінять застаріле зенітне озброєння і покриють три рівні загроз.

Очікується, що система Spyder від Rafael прийде на зміну застарілим системам OSA-AK і TOR-M1 російського виробництва, які вже давно потребують технічного обслуговування і мають дефіцит запчастин.

Система Barak MX, розроблена Israel Aerospace Industries (IAI), яка також володіє грецькою компанією Intracom Defense, замінить надійні, але застарілі комплекси Hawk.

Афіни також обговорюють придбання системи "Праща Давида" у версії SkyCeptor для захисту від загроз з боку балістичних ракет великої дальності і для заміни С-300, підтримка яких з боку Росії стає дедалі менш імовірною.

Само собою зрозуміло, що системи Patriot залишаються основою протиповітряної оборони країни.

Переговори були призупинені на тлі військових операцій Ізраїлю в Газі, щоб уникнути політичної критики з приводу потенційних угод з продажу зброї. Тепер, коли перемир'я діє, Афіни вирішили відновити програму, підкреслюючи її стратегічну важливість для архітектури ППО Греції.

Початкова вартість проєкту "Щит Ахіллеса" оцінюється в трохи менше ніж 3 мільярди євро, що достатньо для захисту Фракії і східних островів Егейського моря, а з часом планується розширення на інші території. Програма також передбачає захист від повітряних і морських безпілотників.

Наразі ізраїльські пропозиції мають перевагу над європейськими консорціумами завдяки сильним зобов'язанням щодо передачі технологій. У найближчому майбутньому очікуються процедурні зміни спочатку в Міністерстві оборони, потім в Урядовій раді з національної безпеки (KYSEA) і, нарешті, в парламенті.

У квітні прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що Греція в рамках масштабної модернізації своїх збройних сил планує створити систему оборони "Щит Ахіллеса", яка працюватиме на п’яти рівнях.

Міцотакіс тоді ж оголосив, що Греція до 2036 року витратить близько 25 мільярдів євро на "найрадикальнішу" модернізацію збройних сил у своїй сучасній історії.