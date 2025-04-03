Прем'єр Греції озвучив деталі майбутньої масштабної системи оборони "Щит Ахіллеса"

Греція в рамках масштабної модернізації своїх збройних сил планує створити систему оборони "Щит Ахіллеса", яка працюватиме на п’яти рівнях.

Про це йдеться у публікації Kathimerini, повідомляє "Європейська правда".

Як заявив грецький прем’єр Кіріакос Міцотакіс, основна частина програми "Щит Ахіллеса" вартістю близько 2,8 мільярда євро повинна бути введена в експлуатацію до 2027 року.

Вона працюватиме на п’яти рівнях: протиповітряний, проти балістичних ракет, проти кораблів, проти підводних човнів, проти дронів.

Міцотакіс вказав, що Греція має у своєму розпорядженні систему Patriot, але поточний попит може вивільнити ресурси для створення нової системи через чотири-п'ять років.

"Європейські можливості обмежені. Ізраїль, з яким нас пов'язує стратегічний союз, може надати ці можливості раніше", – сказав він.

Міцотакіс згадав про дискусії з приводу ракетної системи середньої дальності Barak від ізраїльської компанії IAI.

Крім того, планується закупити в ізраїльської компанії Elbit близько 36 реактивних систем залпового вогню PULS на суму близько 700 мільйонів євро.

Водночас з німецькою оборонною промисловістю ведуться переговори щодо системи IRIS-T.

Крім того, існують плани встановлення систем протидії безпілотникам на об'єктах критичної інфраструктури.

Міцотакіс також розповів про програми подальшої підтримки різних систем озброєння, які були обрані урядом як пріоритетні.

Зокрема, прем'єр-міністр згадав транспортні літаки C-130 і C-27, які, за його словами, тепер доступні в більшій кількості.

Нагадаємо, Міцотакіс напередодні оголосив, що Греція до 2036 року витратить близько 25 мільярдів євро на "найрадикальнішу" модернізацію збройних сил у своїй сучасній історії.

Міцотакіс раніше заявляв, що Європа повинна прокинутися та вибудувати власну оборонну політику після резонансних заяв США щодо України та геополітичних подій останніх місяців.