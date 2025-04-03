Укр Рус Eng

Прем'єр Греції озвучив деталі майбутньої масштабної системи оборони "Щит Ахіллеса"

Новини — Четвер, 3 квітня 2025, 12:12 — Ірина Кутєлєва

Греція в рамках масштабної модернізації своїх збройних сил планує створити систему оборони "Щит Ахіллеса", яка працюватиме на п’яти рівнях.

Про це йдеться у публікації Kathimerini, повідомляє "Європейська правда".

Як заявив грецький прем’єр Кіріакос Міцотакіс, основна частина програми "Щит Ахіллеса" вартістю близько 2,8 мільярда євро повинна бути введена в експлуатацію до 2027 року.

Вона працюватиме на п’яти рівнях: протиповітряний, проти балістичних ракет, проти кораблів, проти підводних човнів, проти дронів.

Міцотакіс вказав, що Греція має у своєму розпорядженні систему Patriot, але поточний попит може вивільнити ресурси для створення нової системи через чотири-п'ять років.

"Європейські можливості обмежені. Ізраїль, з яким нас пов'язує стратегічний союз, може надати ці можливості раніше", – сказав він.

Міцотакіс згадав про дискусії з приводу ракетної системи середньої дальності Barak від ізраїльської компанії IAI.

Крім того, планується закупити в ізраїльської компанії Elbit близько 36 реактивних систем залпового вогню PULS на суму близько 700 мільйонів євро.

Водночас з німецькою оборонною промисловістю ведуться переговори щодо системи IRIS-T.

Крім того, існують плани встановлення систем протидії безпілотникам на об'єктах критичної інфраструктури.

Міцотакіс також розповів про програми подальшої підтримки різних систем озброєння, які були обрані урядом як пріоритетні.

Зокрема, прем'єр-міністр згадав транспортні літаки C-130 і C-27, які, за його словами, тепер доступні в більшій кількості.

Нагадаємо, Міцотакіс напередодні оголосив, що Греція до 2036 року витратить близько 25 мільярдів євро на "найрадикальнішу" модернізацію збройних сил у своїй сучасній історії.

Міцотакіс раніше заявляв, що Європа повинна прокинутися та вибудувати власну оборонну політику після резонансних заяв США щодо України та геополітичних подій останніх місяців.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Греція
Реклама: