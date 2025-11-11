Греция возобновила переговоры с Израилем в рамках системы обороны "Щит Ахиллеса"

Греция возобновила переговоры с Израилем о приобретении нескольких современных систем противовоздушной обороны в рамках своей многоуровневой сети обороны, известной как "Щит Ахиллеса".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Размораживание переговоров открывает путь к вероятной закупке трех систем израильского производства, которые заменят устаревшее зенитное вооружение и покроют три уровня угроз.

Ожидается, что система Spyder от Rafael придет на смену устаревшим системам OSA-AK и TOR-M1 российского производства, которые уже давно нуждаются в техническом обслуживании и имеют дефицит запчастей.

Система Barak MX, разработанная Israel Aerospace Industries (IAI), которая также владеет греческой компанией Intracom Defense, заменит надежные, но устаревшие комплексы Hawk.

Афины также обсуждают приобретение системы "Праща Давида" в версии SkyCeptor для защиты от угроз со стороны баллистических ракет большой дальности и для замены С-300, поддержка которых со стороны России становится все менее вероятной.

Само собой разумеется, что системы Patriot остаются основой противовоздушной обороны страны.

Переговоры были приостановлены на фоне военных операций Израиля в Газе, чтобы избежать политической критики по поводу потенциальных сделок по продаже оружия. Теперь, когда перемирие действует, Афины решили возобновить программу, подчеркивая ее стратегическую важность для архитектуры ПВО Греции.

Первоначальная стоимость проекта "Щит Ахиллеса" оценивается в чуть менее чем 3 млрд евро, что достаточно для защиты Фракии и восточных островов Эгейского моря, а со временем планируется расширение на другие территории. Программа также предусматривает защиту от воздушных и морских беспилотников.

Сейчас израильские предложения имеют преимущество над европейскими консорциумами благодаря сильным обязательствам по передаче технологий. В ближайшем будущем ожидаются процедурные изменения сначала в Министерстве обороны, затем в Правительственном совете по национальной безопасности (KYSEA) и, наконец, в парламенте.

В апреле премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Греция в рамках масштабной модернизации своих вооруженных сил планирует создать систему обороны "Щит Ахиллеса", которая будет работать на пяти уровнях.

Мицотакис тогда же объявил, что Греция до 2036 года потратит около 25 миллиардов евро на "самую радикальную" модернизацию вооруженных сил в своей современной истории.