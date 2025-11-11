В армії Литви зафіксували збільшення ворожих інформатак після закриття кордону з Білоруссю

Литовські військові аналітики зафіксували в жовтні зростання ворожої інформаційної активності, спрямованої проти Литви, ініційованої білоруським режимом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Кількість заяв почала зростати особливо після того, як Литва вирішила закрити кордон з Білоруссю у відповідь на неодноразові польоти контрабандних повітряних куль на територію країни.

За даними військових аналітиків, представники МЗС Білорусі назвали закриття кордону провокацією, жертвами якої стали литовські громадяни.

Своєю чергою білоруський самопроголошений президент Александр Лукашенко заявив, що затримані в Білорусі особи використовували SIM-карти литовських операторів у пристроях, які перевозили контрабандні товари.

"Такі заяви мали на меті переконати, що діяльність здійснювалася громадянами Литви за сприяння посадових осіб. Білоруська комунікація в контексті цих подій відповідає стратегічній меті переконати внутрішню білоруську аудиторію в тому, що Литва необґрунтовано проводить ворожу політику щодо Білорусі і становить для неї загрозу", – йдеться в заяві військових.

Водночас російська пропаганда звернула увагу на дискусії в литовській публічній сфері щодо обмеження калінінградського транзиту.

"З'явилися звинувачення в тому, що таке рішення Литви порушить міжнародні зобов'язання. Зафіксовані також більш агресивні заяви, в яких стверджується, що відповідь Росії на закриття калінінградського транзиту буде надзвичайно жорсткою і кінетичною за характером", – зазначають військові.

Втім, це не єдина тема, якій Росія приділяла увагу у жовтні. На думку аналітиків, в інформаційному просторі також спостерігалося зростання ядерної риторики у відповідь на ядерні навчання НАТО, що розпочалися в середині жовтня.

Аналітики відзначають, що ворожі держави також продовжували поширювати неправдиву інформацію про європейські країни і країни Балтії, зображуючи їх розпалювачами війни в Україні і русофобами.

Нагадаємо, після серії інцидентів з метеокулями, які порушували роботу аеропорту Вільнюса, Литва закрила свій кордон з Білоруссю на місяць практично для всіх. Винятки стосуються лише дипломатів, росіян, які проїжджають транзитом у Калінінградську область, або громадян ЄС, які повертаються до Литви з сусідньої країни.

З 1 листопада Білорусь заборонила пересування своєю територією усім вантажівкам з європейською реєстрацією і зобов’язала їх стати у спеціально визначених місцях – крім тих, що везуть окремі категорії товарів або порожніми повертаються додому у країни ЄС.

На тлі рішення Литви про закриття кордону з Білоруссю велетенська черга утворилась на білорусько-польському кордоні, час очікування може сягати 4 днів.

У Білорусі заявили, що не збираються робити винятки для литовських вантажівок, які застрягли в країні.