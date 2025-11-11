В армии Литвы зафиксировали увеличение вражеских информатак после закрытия границы с Беларусью

Литовские военные аналитики зафиксировали в октябре рост враждебной информационной активности, направленной против Литвы, инициированной белорусским режимом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Количество заявлений начало расти особенно после того, как Литва решила закрыть границу с Беларусью в ответ на неоднократные полеты контрабандных воздушных шаров на территорию страны.

По данным военных аналитиков, представители МИД Беларуси назвали закрытие границы провокацией, жертвами которой стали литовские граждане.

В свою очередь белорусский самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что задержанные в Беларуси лица использовали SIM-карты литовских операторов в устройствах, которые перевозили контрабандные товары.

"Такие заявления имели целью убедить, что деятельность осуществлялась гражданами Литвы при содействии должностных лиц. Белорусская коммуникация в контексте этих событий соответствует стратегической цели убедить внутреннюю белорусскую аудиторию в том, что Литва необоснованно проводит враждебную политику в отношении Беларуси и представляет для нее угрозу", – говорится в заявлении военных.

В то же время российская пропаганда обратила внимание на дискуссии в литовской публичной сфере по ограничению калининградского транзита.

"Появились обвинения в том, что такое решение Литвы нарушит международные обязательства. Зафиксированы также более агрессивные заявления, в которых утверждается, что ответ России на закрытие калининградского транзита будет чрезвычайно жестким и кинетическим по характеру", – отмечают военные.

Впрочем, это не единственная тема, которой Россия уделяла внимание в октябре. По мнению аналитиков, в информационном пространстве также наблюдался рост ядерной риторики в ответ на ядерные учения НАТО, начавшиеся в середине октября.

Аналитики отмечают, что враждебные государства также продолжали распространять ложную информацию о европейских странах и странах Балтии, изображая их разжигателями войны в Украине и русофобами.

Напомним, после серии инцидентов с метеошарами, которые нарушали работу аэропорта Вильнюса, Литва закрыла свою границу с Беларусью на месяц практически для всех. Исключения касаются только дипломатов, россиян, которые проезжают транзитом в Калининградскую область, или граждан ЕС, которые возвращаются в Литву из соседней страны.

С 1 ноября Беларусь запретила передвижение по своей территории всем грузовикам с европейской регистрацией и обязала их встать в специально определенных местах – кроме тех, которые везут отдельные категории товаров или пустыми возвращаются домой в страны ЕС.

На фоне решения Литвы о закрытии границы с Беларусью огромная очередь образовалась на белорусско-польской границе, время ожидания может достигать 4 дней.

В Беларуси заявили, что не собираются делать исключения для литовских грузовиков, которые застряли в стране.