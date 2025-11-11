Литва допоможе з оздоровленням понад 300 українських дітей, звільнених з окупації

Литва надасть фізичну та психосоціальну реабілітацію українським дітям, звільненим із російської окупації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

За два роки допомогу отримають понад 300 дітей, повідомило у вівторок Міністерство охорони здоров'я Литви.

За даними міністерства, допомогу буде надано дітям, які отримали фізичні, психологічні та моральні травми.

"Ця ініціатива – пропозиція Литви і вираження нашої солідарності з Україною. Ми бачимо болючий слід воєнних злочинів проти дітей, тому відчуваємо моральний обов'язок допомогти тим, хто був викрадений і пережив травми. Ми хочемо, щоб Литва стала для них місцем, де вони зможуть знайти мир, довіру і надію. Реабілітація в литовських медичних установах – це найменше, що ми можемо зробити, щоб допомогти цим дітям", – заявила міністерка охорони здоров'я Марія Якубаускене.

Реабілітація дітей відбуватиметься у спеціалізованих центрах Литви з використанням досвіду й знань спеціалістів країни з роботи з особами, які пережили воєнну травму.

Проєкт реалізується в тісній співпраці з українськими установами охорони здоров'я, опіки та піклування, а також посольством Литви в Україні.

Раніше Литва зробила внесок через ініціативу UNITED24, яким профінансувала облаштування укриттів у трьох школах України.

Перед цим Агенція стратегічних резервів уряду Польщі організувала транспортування дитячих ліків Україні.