Литва поможет с оздоровлением более 300 украинских детей, освобожденных из оккупации

Литва предоставит физическую и психосоциальную реабилитацию украинским детям, освобожденным из российской оккупации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

За два года помощь получат более 300 детей, сообщило во вторник Министерство здравоохранения Литвы.

По данным министерства, помощь будет оказана детям, получившим физические, психологические и моральные травмы.

"Эта инициатива – предложение Литвы и выражение нашей солидарности с Украиной. Мы видим болезненный след военных преступлений против детей, поэтому чувствуем моральный долг помочь тем, кто был похищен и пережил травмы. Мы хотим, чтобы Литва стала для них местом, где они смогут обрести мир, доверие и надежду. Реабилитация в литовских медицинских учреждениях – это самое малое, что мы можем сделать, чтобы помочь этим детям", – заявила министр здравоохранения Мария Якубаускене.

Реабилитация детей будет проходить в специализированных центрах Литвы с использованием опыта и знаний специалистов страны по работе с лицами, пережившими военную травму.

Проект реализуется в тесном сотрудничестве с украинскими учреждениями здравоохранения, опеки и попечительства, а также посольством Литвы в Украине.

Ранее Литва сделала вклад через инициативу UNITED24, которым профинансировала обустройство укрытий в трех школах Украины.

Перед этим Агентство стратегических резервов правительства Польши организовало транспортировку детских лекарств Украине.