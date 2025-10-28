Польща передала Україні майже 30 тисяч упаковок антибіотиків для дітей

Агенція стратегічних резервів уряду Польщі організувала транспортування дитячих ліків Україні.

Про це повідомила RARS у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Ці ліки Україні передали Тархомінські фармацевтичні заводи "Polfa" S.A. у рамках Механізму захисту населення Європейського Союзу (UCPM).

Українські дитячі лікарні отримали 29 835 упаковок антибіотиків Polcylin 60 мл і Polcylin 125 мл, які будуть використовуватися в регіонах, найбільш постраждалих від війни.

Навесні Польща передала Україні 47-й пакет військової допомоги на 200 млн євро.

У вересні Україна та Польща домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил.