Румунія на тлі загрози російських дронів не змогла підняти винищувачі через погоду

Румунські військові через несприятливі погодні умови не змогли підняти в повітря винищувачі для потенційного збиття російських дронів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Міноборони країни.

Відомство повідомило, що у ніч проти 11 листопада у румунському повіті Тульча міг впасти російський дрон.

"Погодні умови на південному сході країни не дозволили злетіти бойовому літаку Повітряної поліції", – йдеться у повідомленні.

На запитання про дрон, який розбився на території Румунії, президент Нікушор Дан відповів, що це був "інцидент".

"Таке вже траплялося раніше", – сказав він.

Зазначимо, у ніч проти 11 листопада російська армія завдала масованого удару безпілотниками по Одеської області. Унаслідок атаки пошкоджено об'єкти енергетичної та транспортної інфраструктури, поранення отримала одна людина.

Нагадаємо, Вища рада національної оборони Румунії у вересні завершила розробку методологічних рамок застосування законодавства про збиття безпілотників і військових літаків, які порушують повітряний простір країни.