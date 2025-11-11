Румыния на фоне угрозы российских дронов не смогла поднять истребители из-за погоды

Румынские военные из-за неблагоприятных погодных условий не смогли поднять в воздух истребители для потенциального сбивания российских дронов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Минобороны страны.

Ведомство сообщило, что в ночь на 11 ноября в румынском районе Тулча мог упасть российский дрон.

"Погодные условия на юго-востоке страны не позволили взлететь боевому самолету Воздушной полиции", – говорится в сообщении.

На вопрос о дроне, который разбился на территории Румынии, президент Никушор Дан ответил, что это был "инцидент".

"Такое уже случалось раньше", – сказал он.

Отметим, в ночь на 11 ноября российская армия нанесла массированный удар беспилотниками по Одесской области. В результате атаки повреждены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, ранения получил один человек.

Напомним, Высший совет национальной обороны Румынии в сентябре завершил разработку методологических рамок применения законодательства о сбивании беспилотников и военных самолетов, которые нарушают воздушное пространство страны.