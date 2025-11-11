Понад 70% французів не хочуть повернення у політику експрезидента Саркозі

Понад 70% французів не хотіли б побачити повернення у політику засудженого експрезидента Ніколя Саркозі.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це свідчить опитування Ifop на замовлення L'Opinion.

73% опитаних французів не хотіли б повернення у політику експрезидента Ніколя Саркозі. Найвища частка тих, хто проти, 82% – серед молоді віком до 35 років.

За соціальними категоріями точка зору з цього приводу практично однакова.

За політичними вподобаннями, вирізняється думка прихильників правих "Республіканців" – серед них, повернення Саркозі у політику хотіли б 76%. Всі інші – переважно проти, у тому числі прихильники блоку президента Емманюеля Макрона.

Опитування проводили 4-5 листопада серед 1000 повнолітніх французів.

Нагадаємо, 10 листопада, суд задовольнив прохання колишнього президента Франції Ніколя Саркозі про звільнення з в'язниці до розгляду апеляції за "лівійською справою", після чого він повернувся додому.

Саркозі заявив, що збирається далі доводити свою невинуватість.