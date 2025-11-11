Более 70% французов не хотят возвращения в политику экс-президента Саркози

Более 70% французов не хотели бы возвращения в политику осужденного экс-президента Николя Саркози.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос Ifop по заказу L'Opinion.

73% опрошенных французов не хотели бы возвращения в политику экс-президента Николя Саркози. Самая высокая доля тех, кто против, 82% – среди молодежи в возрасте до 35 лет.

По социальным категориям точка зрения по этому поводу практически одинакова.

По политическим предпочтениям, отличается мнение сторонников правых "Республиканцев" – среди них, возвращение Саркози в политику хотели бы 76%. Все остальные – преимущественно против, в том числе сторонники блока президента Эмманюэля Макрона.

Опрос проводили 4-5 ноября среди 1000 совершеннолетних французов.

Напомним, 10 ноября, суд удовлетворил просьбу бывшего президента Франции Николя Саркози об освобождении из тюрьмы до рассмотрения апелляции по "ливийскому делу", после чего он вернулся домой.

Саркози заявил, что собирается дальше доказывать свою невиновность.