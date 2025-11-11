Глава МЗС Румунії пригрозила Росії через черговий масований обстріл України

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою засудила російський обстріл території України, внаслідок якого на румунській території також міг упасти безпілотник.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала на X.

Цою розповіла, що внаслідок бомбардування Росією інфраструктури українських торгових портів в населеній зоні на території Румунії упали уламки дрона.

"Ці дії є частиною серії подібних інцидентів і є характерною рисою загарбницької війни, яку веде Росія. Це також відображається в систематичних провокаціях Росії проти ЄС і НАТО", – написала вона.

Очільниця румунського МЗС додала, що "ми не вагатимемося підвищити ціну, яку Росія платить за такі необдумані та незаконні дії".

"Румунія, ЄС та США прийняли санкції, які вже мали значний вплив. Ми готуємо нові санкції та конкретні заходи, які накладуть істотні витрати на агресора", – сказала міністерка.

У ніч проти 11 листопада російська армія завдала масованого удару безпілотниками по Одеської області. Унаслідок атаки пошкоджено об'єкти енергетичної та транспортної інфраструктури, поранення отримала одна людина.

Румунські військові через несприятливі погодні умови не змогли підняти в повітря винищувачі для потенційного збиття російських дронів.