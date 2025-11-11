Глава МИД Румынии пригрозила России из-за очередного массированного обстрела Украины

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою осудила российский обстрел территории Украины, в результате которого на румынской территории также мог упасть беспилотник.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала на X.

Цою рассказала, что в результате бомбардировки Россией инфраструктуры украинских торговых портов в населенной зоне на территории Румынии упали обломки дрона.

"Эти действия являются частью серии подобных инцидентов и являются характерной чертой захватнической войны, которую ведет Россия. Это также отражается в систематических провокациях России против ЕС и НАТО", – написала она.

Глава румынского МИД добавила, что "мы не будем колебаться повысить цену, которую Россия платит за такие необдуманные и незаконные действия".

"Румыния, ЕС и США приняли санкции, которые уже имели значительное влияние. Мы готовим новые санкции и конкретные меры, которые наложат существенные расходы на агрессора", – сказала министр.

В ночь на 11 ноября российская армия нанесла массированный удар беспилотниками по Одесской области. В результате атаки повреждены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, ранения получил один человек.

Румынские военные из-за неблагоприятных погодных условий не смогли поднять в воздух истребители для потенциального сбивания российских дронов.