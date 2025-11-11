Мерцу подарують особливий прапор Німеччини до його 70-річчя

Фракція консерваторів ХДС/ХСС у Бундестазі вирішила подарувати канцлеру Фрідріху Мерцу на честь його 70-річчя німецький прапор з будівлі Рейхстагу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

За словами глави фракції ХДС/ХСС Штеффена Білгера, прапор для подарунка Мерцу придбали в Бундестагу з дозволу спікерки Юлії Кльокнер. Увечері його мають вручити Мерцу на прийомі з нагоди дня народження.

Прапор, який отримає Мерц, буде замінений, додав Білгер: "Усе вже влаштовано так, що жоден прапор не зникне".

На кожній з чотирьох веж будівлі парламенту Німеччини майоріють чорно-червоно-золоті прапори. Канцлер отримає один із них.

