Мерцу подарят особый флаг Германии к его 70-летию

Фракция консерваторов ХДС/ХСС в Бундестаге решила подарить канцлеру Фридриху Мерцу в честь его 70-летия немецкий флаг со здания Рейхстага.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

По словам главы фракции ХДС/ХСС Штеффена Билгера, флаг для подарка Мерцу приобрели в Бундестаге с разрешения спикера Юлии Клекнер. Вечером его должны вручить Мерцу на приеме по случаю дня рождения.

Флаг, который получит Мерц, будет заменен, добавил Билгер: "Все уже устроено так, что ни один флаг не пропадет".

На каждой из четырех башен здания парламента Германии развеваются черно-красно-золотые флаги. Канцлер получит один из них.

