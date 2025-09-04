Укр Рус Eng

Навроцький похвалився подарунком від Трампа

Новини — Четвер, 4 вересня 2025, 07:45 — Ірина Кутєлєва

Президент Польщі Кароль Навроцький показав подарунок, який отримав від свого американського колеги Дональда Трампа в ході відвідин Вашингтона.

Відповідний допис з’явився в Х канцелярії польського президента, повідомляє "Європейська правда".

На опублікованому канцелярією фото Навроцький і Трамп позують разом зі світлиною, яка була зроблена під час першого візиту польського президента до США, ще до виборів. На фото є напис "You will win" ("Ви переможете).

"Президенти Польщі Кароль Навроцький і США Дональд Трамп у Білому домі. Кароль Навроцький, як і обіцяв під час передвиборчої кампанії, здійснив свій перший закордонний візит до Вашингтона", – йдеться в дописі до фото.

Під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким Трамп сказав, що не має наміру виводити з Польщі американські війська і може навіть збільшити американську військову присутність.

Польський премʼєр-міністр Дональд Туск та високопосадовці його уряду привітали цю заяву Трампа.

