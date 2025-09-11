Трамп передав подарунок для Лукашенка

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп передав у подарунок самопроголошеному президенту Білорусі Александру Лукашенку запонки, на яких зображений Білий дім.

Подарунок Лукашенку у Мінську передав заступник спецпредставника американського президента з питань України Джон Коул, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу самопроголошеного президента Білорусі.

"Я вже виходив з Овального кабінету. Він мене зупинив і попросив: "Зачекай, стій, стій, не забудь ось це передати президенту", – поділився подробицями Джон Коул.

БЕЛТА

Білоруський диктатор, своєю чергою, заявив, що "постарається в боргу не залишитися".

Нагадаємо, США зняли санкції з державної авіакомпанії Білорусі "Белавіа", а також хочуть повернути посольство в Мінськ.

Також зазначимо, що у серпні подарунками обмінялися український та американський президенти.

Володимир Зеленський подарував своєму американському візаві Дональду Трампу ключку для гри в гольф, яку йому передав український військовий.

Трамп, своєю чергою, подарував президенту України символічні ключі від Білого дому.