Неподалік від Криту перекинувся човен з мігрантами, є загиблі

Унаслідок аварії човна неподалік острова Гавдос, що на південь від Криту, у ніч проти вівторка загинули щонайменше три людини.

Як пише "Європейська правда", про це речниця Берегової охорони Греції повідомила агентству AFP.

За словами речниці, човен з мігрантами перекинувся під час сильного вітру. Човен прикордонного агентства ЄС Frontex урятував 56 людей і виявив три тіла.

У грецькій Береговій охороні додали, що розпочалися пошуки інших людей, які могли загинути внаслідок аварії.

Через грецький острів Гавдос пролягає маршрут нелегальної міграції з Лівії, яким користуються контрабандисти.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців вважає, що з початку 2025 року під час спроби потрапити до Європи через Середземне море та Атлантичний океан загинули або зникли безвісти понад 1700 людей.

Для Греції, яка розташована на шляху одного з найбільш популярних маршрутів нелегальної міграції, остання залишається серйозною проблемою.

У вересні грецький парламент ухвалив закон, який посилює покарання для прохачів притулку, яким відмовили, а також прискорює їхнє повернення до країн походження.