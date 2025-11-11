Недалеко от Крита перевернулась лодка с мигрантами, есть погибшие

В результате аварии лодки недалеко от острова Гавдос, к югу от Крита, в ночь на вторник погибли по меньшей мере три человека.

Как пишет "Европейская правда", об этом пресс-секретарь Береговой охраны Греции сообщила агентству AFP.

По словам пресс-секретаря, лодка с мигрантами перевернулась во время сильного ветра. Лодка пограничного агентства ЕС Frontex спасла 56 человек и обнаружила три тела.

В греческой Береговой охране добавили, что начались поиски других людей, которые могли погибнуть в результате аварии.

Через греческий остров Гавдос пролегает маршрут нелегальной миграции из Ливии, которым пользуются контрабандисты.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев считает, что с начала 2025 года при попытке попасть в Европу через Средиземное море и Атлантический океан погибли или пропали без вести более 1700 человек.

Для Греции, которая расположена на пути одного из самых популярных маршрутов нелегальной миграции, последняя остается серьезной проблемой.

В сентябре греческий парламент принял закон, который ужесточает наказание для просителей убежища, которым отказали, а также ускоряет их возвращение в страны происхождения.