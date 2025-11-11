У Чехії знищать 20 тисяч качок з ферми через пташиний грип

Чеській фермі доведеться знищити понад 20 тисяч качок через виявлений спалах пташиного грипу.

Про це повідолмяє Novinky, пише "Європейська правда".

Державна ветеринарна адміністрація Чехії підтвердила спалах високопатогенного штаму пташиного грипу H5N1 на фермі компанії Agro-V під містом Тршебич. У зв’язку з цим доведеться знищити усе поголів’я качок різного віку, загалом понад 20 тисяч.

Довкола ферми встановили 3-кілометровий санітарний периметр та 10-кілометрову зону посиленого моніторингу. Це означає обмеження для власників птиці, зокрема її транспортування чи проведення ярмарків.

Міністр сільського господарства, коментуючи цей випадок, висловив припущення про порушення фермою ветеринарних приписів та приховування перших смертей птахів. Директор компанії, що має ферми у багатьох місцевостях в країні, сказав, що з їхнього боку не було ніяких порушень і про захворювання стало відомо тільки після обстеження дорослих птахів, яких відправили на забій.

У лютому на цій самій фермі довелося знищити 50 тисяч качок.

Спалахи фіксують і в низці інших країн Європи, у багатьох фермерам заборонили випускати птицю надвір, щоб ізолювати від контактів з дикими птахами.

У Німеччині через спалахи пташиного грипу забили понад пів мільйона тварин.