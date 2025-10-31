У Німеччині забили понад пів мільйона тварин внаслідок пташиного грипу

У Німеччині забили понад пів мільйона тварин внаслідок спалаху пташиного грипу; хвороба продовжує ширитися країною.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Пташиний грип поширився на птахоферми в десяти федеральних землях, де всіх тварин було забито, щоб запобігти поширенню хвороби.

За даними Інституту Фрідріха Леффлера (FLI), з початку вересня на комерційних птахофермах було зареєстровано 48 спалахів пташиного грипу.

Речниця FLI підкреслила, що ці цифри можуть швидко зрости через динамічний характер ситуації. Відтак по всій Німеччині було вимушено забито понад 525 тисяч тварин.

Станом на п'ятницю, 31 жовтня, найбільш постраждали ферми в Нижній Саксонії (17), Бранденбурзі (8) та Мекленбурзі-Передній Померанії (6). Крім того, постраждали ферми в Шлезвіг-Гольштайні (5), Північному Рейні-Вестфалії та Тюрингії (по 4).

Зазначимо, 29 жовтня у німецькій землі Саар через загрозу розповсюдження пташиного грипу власникам птиці заборонили випускати птахів надвір, що стало першим таким рішенням в країні.

Від епідемії постраждали птахівники і в інших країнах Європи. У Нідерландах заборону випускати птицю надвір запровадили раніше цього місяця. У Польщі довелось знищити 100 тисяч свійських птахів.