Іспанія наказала тримати птицю в закритих приміщеннях через спалах пташиного грипу

Іспанія з 10 листопада вимагатиме утримання домашньої птиці в закритих приміщеннях у зонах підвищеного ризику, щоб запобігти поширенню пташиного грипу.

Про це повідомило в четвер Міністерство сільського господарства Іспанії, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Спалахи захворювання почастішали по всій Європі, а кілька нових випадків були виявлені в Іспанії.

Заходи є запобіжними і вживаються після того, як рівень ризику збільшився в останні тижні, заявили в міністерстві, посилаючись на зростаючу кількість інфекцій серед диких і домашніх птахів в Північній і Центральній Європі.

Нові правила забороняють розведення птиці на відкритому повітрі, спільні джерела води з дикими птахами та утримання качок і гусей поряд з іншими видами.

Цей крок слідує за аналогічними наказами про ізоляцію в Ірландії, Франції та Великій Британії за останні тижні, оскільки випадки захворювання зростають з поверненням перелітних птахів до Європи на зимівлю.

31 жовтня стало відомо, що в Німеччині забили понад пів мільйона тварин внаслідок спалаху пташиного грипу; хвороба продовжує ширитися країною.

В Австрії з 3 листопада запровадили режим підвищеного ризику через спалах пташиного грипу, випадки якого зафіксовані серед диких птахів у низці федеральних земель.