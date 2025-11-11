В Чехии уничтожат 20 тысяч уток на ферме из-за птичьего гриппа

Чешской ферме придется уничтожить более 20 тысяч уток из-за обнаруженной вспышки птичьего гриппа.

Об этом сообщает Novinky, пишет "Европейская правда".

Государственная ветеринарная администрация Чехии подтвердила вспышку высокопатогенного штамма птичьего гриппа H5N1 на ферме компании Agro-V под городом Тршебич. В связи с этим придется уничтожить все поголовье уток разного возраста, всего более 20 тысяч.

Вокруг фермы установили 3-километровый санитарный периметр и 10-километровую зону усиленного мониторинга. Это означает ограничения для владельцев птицы, в частности ее транспортировки или проведения ярмарок.

Министр сельского хозяйства, комментируя этот случай, высказал предположение о нарушении фермой ветеринарных предписаний и сокрытии первых смертей птиц. Директор компании, имеющей фермы во многих местностях в стране, сказал, что с их стороны не было никаких нарушений и о заболевании стало известно только после обследования взрослых птиц, которых отправили на убой.

В феврале на этой же ферме пришлось уничтожить 50 тысяч уток.

Вспышки фиксируют и в ряде других стран Европы, во многих фермерам запретили выпускать птицу на улицу, чтобы изолировать от контактов с дикими птицами.

В Германии из-за вспышки птичьего гриппа уничтожили более полумиллиона животных.