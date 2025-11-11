У Нідерландах не вдалось швидко домовитись про коаліцію на чолі з лібералами

Призначений переможцем парламентських виборів у Нідерландах представник у вівторок сказав, що за підсумками переговорів з політсилами країни не зміг визначити групу, яка матиме стабільну більшість у парламенті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Останній тиждень Воутер Колмес – переговірник, призначений ліберальною партією D66, що перемогла на парламентських виборах у Нідерландах – вів переговори з партіями, аби визначити можливу конфігурацію майбутньої коаліції.

За підсумками консультацій у вівторок він запропонував, аби подальші переговори вели спільно D66 та правоцентристська партія CDA, які спільно мають 44 місця.

"Схоже, що існує широка підтримка формування коаліції принаймні з CDA та D66, двома найбільшими переможцями цих виборів", – сказав Кулмес журналістам.

Переговірних додав, що пошук дієвої коаліції є "надзвичайно складним" і "складним завданням". За його оцінкою, уряд навряд чи вдасться сформувати до Різдва, як це хочуть у D66.

Лібералів минулого тижня офіційно оголосили переможцями дострокових виборів до нижньої палати парламенту Нідерландів, які відбулись 29 жовтня. Але через особливості виборчої системи країни жодна партія не отримала достатньо місць, аби сформувати коаліцію.

