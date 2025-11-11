В Нидерландах не удалось быстро договориться о коалиции во главе с либералами

Названный победителем парламентских выборов в Нидерландах представитель во вторник заявил, что по итогам переговоров с политическими силами страны не смог определить группу, которая будет иметь стабильное большинство в парламенте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Последнюю неделю Воутер Колмес – переговорщик, назначенный либеральной партией D66, победившей на парламентских выборах в Нидерландах – вел переговоры с партиями, чтобы определить возможную конфигурацию будущей коалиции.

По итогам консультаций во вторник он предложил, чтобы дальнейшие переговоры вели совместно D66 и правоцентристская партия CDA, которые вместе имеют 44 места.

"Похоже, что существует широкая поддержка формирования коалиции по крайней мере с CDA и D66, двумя крупнейшими победителями этих выборов", – сказал Кулмес журналистам.

Переговорщик добавил, что поиск действенной коалиции является "чрезвычайно сложной" и "трудной задачей". По его оценке, правительство вряд ли удастся сформировать до Рождества, как этого хотят в D66.

Либералы на прошлой неделе официально объявлены победителями досрочных выборов в нижнюю палату парламента Нидерландов, которые состоялись 29 октября. Но из-за особенностей избирательной системы страны ни одна партия не получила достаточно мест, чтобы сформировать коалицию.

